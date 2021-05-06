أمير الشرقية يستقبل المشرف على الهيئة العليا للأمن الصناعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان يرافقه أمين عام الهيئة العقيد مهندس عادل بن زايد العتيبي.
ونوه سموه بالدور الهام الذي يقوم به الأمن الصناعي لحماية المنشآت الصناعية والحفاظ على سلامتها.
Source almnatiq
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