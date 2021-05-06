السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.. الموارد البشرية توضح الأهداف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأهداف الاستراتيجية التفصيلية من وراء السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، الرابط المختصر لدليل مبادئ السلامة والصحة المهنية مرفقًا بتغريدة جاء فيها «ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في وعي الأجيال القادمة، يعد ضرورة حتمية لخلق بيئة عمل تواكب رؤية2030 ».

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهدف من وضع ومشاركة دليل السلامة والصحة المهنية، وتتمثل هذه الأهداف في :

- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل واضح وشفاف في برامج السلامة والصحة المهنية وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بيم الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

وأوضحت الوزارة، أن المملكة تهدف من السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تنسيق الجهور التكاملية التي تسعى لتعزيز سلامة وصحة مكان العمل من خلال إطلاق سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن السياسة الوطنية تهدف كذلك لتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب.

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