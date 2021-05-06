الأولوية لقضايا المواقيف.. النيابة العامة تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فروع النيابة بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر، على أن تكون الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

وذكرت النيابة العامة- عبر تويتر- أن النائب العام وجه فروع النيابة ودوائرها والمقر الرئيس، بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٢هـ ومنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق، من انتحال صفة الغير في التطبيقات، قائلة «يُحظر تعمد مشاركة الغير للبيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، كتطبيقي توكلنا واعتمرنا».

وتابعت أن «التواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن للانتفاع بما تتيحه من خدمات، يعد موجبًا للمُساءلة الجزائية».

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