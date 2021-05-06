4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تصدر منطقة الرياض لحالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 402 إصابة، من إجمالي 1090 حالة جديدة.

جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 288 حالة، والشرقية 136 حالة، والمدينة المنورة 57 حالة، وعسير 43 حالة، وجازان 40 حالة، والقصيم 33 حالة، وتبوك 26 حالة، وحائل 17 حالة، والحدود الشمالية 16 حالة، ونجران 15 حالة، والباحة 10 حالات، والجوف 7 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و982 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 423406، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 406589، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7032 حالة.

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