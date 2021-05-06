«تأمين كورونا» إلزامي لسفر للمواطنين تحت 18 عامًا للخليج والخارج

أوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن منتج تأمين كوفيد 19، إلزامي للمسافرين إلى الخارج، بمن في ذلك المسافرون إلى دول الخليج العربي، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وذكرت الشركة، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات من المواطنين بهذا الخصوص، أن «هذا التأمين شرط أساسي للسفر خارج المملكة بما فيها دول الخليج العربي حسب توجيهات الجهات المختصة».

وأشارت الشركة إلى أن هذا التأمين متاح لجميع المواطنين من جميع الفئات العمرية بدون حد أقصى أو أدنى، وإلزامي فقط لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وذكرت الشركة أنه انطلاقًا من حرص المملكة على توفير الأمان وراحة البال للمواطنين السعوديين أثناء سفرهم بالخارج، جاء برنامج تأمين كوفيد 19 للسفر، ضد مخاطر كورونا، وذلك لحماية المواطنين ودعمهم لمواجهة أي مخاطر قد يتعرضون لها بما فيها خطر الإصابة من فيروس كورونا، والمشاكل المرتبطة به والناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

كان مجلس الضمان الصحي والبنك المركزي السعودي، اعتمدا أمس الأربعاء، منتج تأمين كوفيد 19 للسفر للمواطنين؛ حيث صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك يشمل ١٢ شركة تأمين.

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