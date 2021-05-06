تنويه من الخطوط السعودية حول «الدول المحظورة»: لا أسماء محددة

الرياض - محمد عبدالله - التقيُّد بإجراءات السفر شرط وحيد..
أكدت الخطوط السعودية، أنه لم يتم تحديد أي دولة يحظر إليها السفر بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التقيد بإجراءات السفر لبلدي الإقلاع والوصول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل جمهورية مصر من الدولة الممنوعة للسفر للسعوديين في 17 مايو؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «استئناف الرحلات "للمواطنين" لم يتم فيه تحديد الدول المحظورة من قبل الجهات المختصة، فقط يجب التقيد باشتراطات السفر لبلد الإقلاع وبلد الوصول».
وأضاف: «حسب توجيهات الجهات الرسمية، سيتم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة من صباح يوم الإثنين ٥ شوال الموافق 17 مايو 2021. وفق الضوابط والاحترازات التي وضعتها الجهات المختصة.. اضغط هنا».
وواصل: «معرفة الاشتراطات المتعلقة بدخول المملكة العربية السعودية والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منك الدخول على الرابط.اضغط هنا. واختيار الوجهة "المملكة العربية السعودية"».
اقرأ أيضًا:
الخطوط السعودية: حالة المسافر في «توكلنا» شرط للسفر عبر مطارات المملكة
موعد رفع تعليق جميع الرحلات الدولية.. «الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير