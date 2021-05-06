إصابات كورونا الحرجة.. وزارة الصحة تعلن تراجع الحالات لـ1333

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تراجع عدد حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا إلى 1333 حالة، مقارنة مع أمس الأربعاء؛ حيث تم تسجيل 1346 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا؛ حيث تم تسجيل 9785 حالة، مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم تسجيل 9691 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم أجراء فحوصات فيروس كورونا لـ76717 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و982 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 423406، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 406589، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7032 حالة.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزارة الصحة: لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها.. سارعوا بالتسجيل

وزارة الصحة: للحصول على لقاح كورونا سجلوا في تطبيق «صحتي»

وزارة الصحة: 10 ملايين جرعة تطعيم بلقاحات كورونا عبر 587 مركزًا