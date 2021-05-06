رسميًّا.. تحديث وثائق التأمين للقادمين من الخارج من غير السعوديين

أعلن البنك المركزي السعودي تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي -عبر تويتر- أن التحديث يتضمن تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ضمن وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، لغرض السياحة أو الزيارة أو العمرة.

وأضاف البنك المركزي السعودي أنه تهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصًا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن المميزات تشمل: توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.