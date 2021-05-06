الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، عن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها اليوم في مكة المكرمة.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.