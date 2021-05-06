ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون ريال لدعم 29 جمعية وسداد ديون 150 سجينا

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف 100 مليون ريال وفق مسارين الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ 87 مليون ريال تُصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

ويأتي هذا الدعم يأتي تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان"، وخُصص للجمعيات الخيرية: النسائية، وذوي الإعاقة، ورعاية مرضى السرطان، ورعاية الأرامل والمطلقات، ورعاية الأيتام، ومتلازمة داون، والخدمات الصحية، ورعاية كبار السن.

ويشمل الإفراج عن السجناء سداد ديون أكثر من 150 سجيناً معسراً، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطاً في قضايا جنائية.