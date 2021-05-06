السعودية اليوم/ أمانة الأحساء تكمل استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك



الأحساء 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أكملت أمانة محافظة الأحساء جدولة خطتها الشاملة، وتكثيف الرقابة الصحية لمنشآت وأنشطة الصحة العامة والمهنية، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، إضافة إلى التقيد بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن الأمانة ببلدياتها الفرعية سعت إلى تدعيم وتنفيذ سير أعمالها المتعلقة بالمتابعة الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر بتشديد الرقابة على الأنشطة كصوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات، ومحال إعداد الولائم والمطابخ، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأفاد بووشل أن الأمانة قامت -وفق خطط مستمرة- بتهيئة وتجهيز المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، وشاطئ العقير لاستقبال مرتاديه، الذي يستقبل نحو 40 ألف زائر في المناسبات والإجازات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع، إضافة إلى العمل على صيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسة، وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير، وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء أرصفة الشوارع الرئيسة ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد.

// انتهى//

16:47ت م

0140



الأحساء 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأكملت أمانة محافظة الأحساء جدولة خطتها الشاملة، وتكثيف الرقابة الصحية لمنشآت وأنشطة الصحة العامة والمهنية، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، إضافة إلى التقيد بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد فيروس كورونا ، وتنفيذ خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن الأمانة ببلدياتها الفرعية سعت إلى تدعيم وتنفيذ سير أعمالها المتعلقة بالمتابعة الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر بتشديد الرقابة على الأنشطة كصوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات، ومحال إعداد الولائم والمطابخ، وغيرها من الأنشطة الأخرى.وأفاد بووشل أن الأمانة قامت -وفق خطط مستمرة- بتهيئة وتجهيز المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، وشاطئ العقير لاستقبال مرتاديه، الذي يستقبل نحو 40 ألف زائر في المناسبات والإجازات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع، إضافة إلى العمل على صيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسة، وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير، وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء أرصفة الشوارع الرئيسة ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد.// انتهى//16:47ت م0140

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