السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق 52 منشأة مخالفة خلال 17.444 جولة رقابية على المنشآت التجارية



مكة المكرمة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات 52 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية وذلك خلال الفترة من 15 - 23 رمضان .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله الزايدي أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى إغلاق 52 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية وذلك خلال 17.444 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات، وجرى تطبيق موافقة الامتثال للعديد من المنشآت الملتزمة عبر برنامج "امتثال" والذي يهدف إلى رفع مستوى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المُنظمة لبيئة أعمال الأنشطة التجارية.

وشدَّد الزايدي على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، مؤكداً على ضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين المرتادي المحلات، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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16:38ت م

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