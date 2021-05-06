السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأهيل بعض الأنفاق بمكة المكرمة



مكة المكرمة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأهيل بعض الأنفاق بمكة المكرمة مع احدى الشركات الهندسية المتخصصة في مجال هندسة وصيانة الأنفاق، بقيمة إجمالية بلغت 6.297.492 ريالاً، ولمدة 24 شهراً ميلادياً، وذلك بعد أن تم طرح العملية في منافسةٍ عامة.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة حوالي 58 نفقاً تبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو متراً، وتقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص ومكون من مهندسين ومشرفين وفنيين.

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16:37ت م

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