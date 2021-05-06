السعودية اليوم / سمو أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك



نجران 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , الإدارات والأقسام ذات العلاقة والمحافظات والمراكز , بالاستمرار في تقديم خدماتها للمستفيدين طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وحث سموه على تقديم الخدمة اللازمة للمواطن والمقيم وإنجاز المعاملات التي يستدعي الأمر إنجازها خلال هذه الفترة والتشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس

//انتهى//

16:37ت م

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نجران 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسوجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , الإدارات والأقسام ذات العلاقة والمحافظات والمراكز , بالاستمرار في تقديم خدماتها للمستفيدين طوال إجازة عيد الفطر المبارك.وحث سموه على تقديم الخدمة اللازمة للمواطن والمقيم وإنجاز المعاملات التي يستدعي الأمر إنجازها خلال هذه الفترة والتشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا //انتهى//16:37ت م0131

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