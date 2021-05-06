‫السعودية اليوم / ‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه



المدينة المنورة ٢٤ رمضان 1442هـ الموافق ٠٦ مايو 2021م واس

للمسجد النبوي مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم لورود الفضائل المتعددة، في فضل مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل بنائه وتوسعته فكانت عمارة المسجد النبوي وتشييده على مر العصور موضع اهتمام كبير قدوة بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولما له من مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم.

واهتمت حكومة المملكة العربية

وتُعد القباب المتحركة من المنجزات الحضارية التي تشد انتباه الزوار والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليجدو راحتهم ، ويحصلون على مبتغاهم ومقصدهم ، بأنس وراحة بال واطمئنان حيث تم في التوسعة الكبرى بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إنشاء هذه القباب المتحركة والتي تسعى من خلالها للتطوير بالخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والتي تدل على حرص واهتمام ولاة الأمر على ما فيه خدمة ومنفعة الإسلام والمسلمين، والعناية بأهم المقدسات الإسلامية.

ويبلغ عدد القباب 27 قبة متحركة يتم صيانتها بشكل دوري وهي مركبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها 18 م وتزن كل منها 80 طن وتتحرك على قضبان حديدية بطول إجمالي 1573 م.ط.

وهذه القباب عبارة عن هيكل إنشائي مكسوة من الداخل بقطع خشبية مصنعة من شرائح خشبية بسماكة 2مم من خشب الأرز الصلب مجمعة مع بعضها بمادة الغراء الخاص ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطع من الفيروز الأزرق أما خارجياً فهي مكسوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 60 مم بلون أساسي هو البيج الفاتح ومزينة بخطوط ظلال هندسية الشكل بلون التركوازي.

وتفتح قباب المسجد النبوي وتغلق آلياً عبر أجهزة تحكم خاصة بها مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد وهي تساعد على توفير المناخ المناسب.

وتمتاز القباب بنقل صدى الصوت لإيصاله بشكل دقيق في أرجاء المسجد النبوي الشريف.

‫// انتهى //‬

16:03ت م

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المدينة المنورة ٢٤ رمضان 1442هـ الموافق ٠٦ مايو 2021م واسللمسجد النبوي مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم لورود الفضائل المتعددة، في فضل مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل بنائه وتوسعته فكانت عمارة المسجد النبوي وتشييده على مر العصور موضع اهتمام كبير قدوة بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولما له من مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم.واهتمت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المُؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلاضافة إلى البناء والتوسعة بجمالية الإنشاء و الهندسة المعمارية الخاصة ومن ذلك القباب المتحركة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث أصبحت معلمًا من الجمال يعلو المسجد النبوي, يجذب قاصديه.وتُعد القباب المتحركة من المنجزات الحضارية التي تشد انتباه الزوار والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليجدو راحتهم ، ويحصلون على مبتغاهم ومقصدهم ، بأنس وراحة بال واطمئنان حيث تم في التوسعة الكبرى بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إنشاء هذه القباب المتحركة والتي تسعى من خلالها للتطوير بالخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والتي تدل على حرص واهتمام ولاة الأمر على ما فيه خدمة ومنفعة الإسلام والمسلمين، والعناية بأهم المقدسات الإسلامية.ويبلغ عدد القباب 27 قبة متحركة يتم صيانتها بشكل دوري وهي مركبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها 18 م وتزن كل منها 80 طن وتتحرك على قضبان حديدية بطول إجمالي 1573 م.ط.وهذه القباب عبارة عن هيكل إنشائي مكسوة من الداخل بقطع خشبية مصنعة من شرائح خشبية بسماكة 2مم من خشب الأرز الصلب مجمعة مع بعضها بمادة الغراء الخاص ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطع من الفيروز الأزرق أما خارجياً فهي مكسوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 60 مم بلون أساسي هو البيج الفاتح ومزينة بخطوط ظلال هندسية الشكل بلون التركوازي.وتفتح قباب المسجد النبوي وتغلق آلياً عبر أجهزة تحكم خاصة بها مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد وهي تساعد على توفير المناخ المناسب.وتمتاز القباب بنقل صدى الصوت لإيصاله بشكل دقيق في أرجاء المسجد النبوي الشريف.‫// انتهى //‬16:03ت م0121

كانت هذه تفاصيل خبر ‫السعودية اليوم / ‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.