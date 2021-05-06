السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي بسفير جمهورية بنين لدى المملكة

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم بسفير جمهورية بنين لدى المملكة متائرو فاضل .

وبحثا خلال اللقاء مستجدات المشاريع المنفذة في جمهورية بنين وسبل تعزيزها.

وأشاد السفير فاضل بالتفوق المهني للمركز وخدمته المحتاجين حول العالم وخاصة الفئات المحتاجة في بنين، لافتا النظر إلى أن المركز يعدّ علامة فارقة في مجال العمل الإنساني.