السعودية | “الصحة” تُسجل 14 وفاة و1090 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجلت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1090 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 423406 حالات.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7032 حالة وفاة.

وأفادت بأنه جرى تسجيل 982 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 406589 حالة، لافتة إلى أن هناك 9785 حالة نشطة حالياً، من بينها 1333 حالة حرجة.