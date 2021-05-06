شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. 600 ألف منتج خيري من "السقاية والرفادة" منذ بداية رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة لتوزيع 12.3 مليون مُنتج تشمل وجبات الإفطار والسلال الغذائية خلال شهر رمضان 1442هــ، في المسجد الحرام ونقاط التجمع والمنافذ والأحياء السكنية بالمنطقة.

وقال محمد الحارثي الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة، أن اللجنة تحرص على تقديم أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك انطلاقاً من دورها في تنظيم تقديم المنتجات الخيرية بهدف الوصول إلى الغاية المنشودة والمتمثلة في تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بالشكل الحضاري وفق أفضل الطرق التي تراعي كرامة المستفيدين وتحفظ النعمة من الامتهان، موضحا أنه منذ بداية رمضان تم توزيع أكثر من 600 ألف منتج خيري من "السقاية والرفادة" بمكة