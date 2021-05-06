شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون من نفقته للجمعيات والمساجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف 100 مليون ريال من نفقته، وفق مسارين: الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ (87) مليون ريال تُصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

ويأتي هذا الدعم تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان"، وخُصص للجمعيات الخيرية: النسائية، وذوي الإعاقة، ورعاية مرضى السرطان، ورعاية الأرامل والمطلقات، ورعاية الأيتام، ومتلازمة داون، والخدمات الصحية، ورعاية كبار السن.

والإفراج عن السجناء يشمل سداد ديون أكثر من (150) سجيناً معسراً، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطاً في قضايا جنائية.