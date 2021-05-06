شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي : الصاروخ الصيني يفقد 99% من أجزائه قبل سقوطه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الباحث الفلكي ملهم محمد هندي بان الذعر المنتشر بين الناس حول الصاروخ الصيني غير مبرر كون الصاروخ حتى في حالة خروجه عن السيطرة وسقوطه فوق أي دولة فستتبخر ٩٩% من أجزائه بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك والتي تصهر المعادن ولا يتبقى الا فتات لا يذكر غالبا ما يسقط في البحار او الاراضي القاحلة .

وأوضح "هندي" أنه في سباق صناعة الفضاء تتنافس الدول لحجز مكانة في هذا المستقبل خططت الصين لبناء محطة فضائية خاصة بها على غرار المحطة الفضائية الدولية وهي تعتبر المشروع الثاني بعد انتهاء مهمة المحطة الصينية الاولى ، وخلال الاسبوع الماضي أطلقت الصين الوحدة الاساسية لمحطتها المستقبلية والتي يتم التخطيط لبناءها خلال عام ونصف حيث تكون جاهزة بحلول عام ٢٠٢٣م وكان إطلاق الوحدة التي اسمتها ( Tinhe ) ناجحا حيث أطلق الصاروخ CZ-5B الوحدة بنجاح في مدارها المخصص ، والصاروخ CZ-5B لم يجري مناورة العودة لمدار الاضمحلال بل أخذ مدار السقوط الحر نحو الارض واستطاع العلماء تحديد مساره وتوقع منطقة السقوط في المحيط الهادي ، ومازال الصاروخ ينخفض تدريجيا حسب المتوقع دون مشاكل، لكن توصيف الصاروخ بأن عودته غير موجههة بشكل مباشر أثار الصحافة والمواقع العالمية بوصفه خارج عن سيطرة وهي مبالغة في توصيف الحقيقة .