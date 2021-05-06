السعودية | الثقافة السعودية: البنفسجي لسجاد المراسم تعبير عن التجديد والنمو

شكرا لقرائتكم الثقافة السعودية: البنفسجي لسجاد المراسم تعبير عن التجديد والنمو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة السعودية أن تغيير لون سجاد مراسم الاستقبال من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي، هو "تعبير عن حالة التجديد والنمو التي تعيشها السعودية في هذا العصر الزاهر، تحت ظل رؤية السعودية 2030 التي عزّزت من مظاهر الاحتفاء بالعناصر الثقافية المؤسِّسة للهوية الوطنية".

وأوضح عبدالكريم الحميد أن المبادرة التي تم تنفيذها بالشراكة بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية "تحمل في مضامينها قيماً أصيلة ودلالات مهمة عن أرض المملكة وأهلها الذين يشتهرون بالكرم وحسن الضيافة".

عبدالكريم الحميد

وأضاف: "التغيير يجسد حالة النمو المتصاعد في السلم الحضاري الذي تعيشه السعودية، والمكانة المرموقة التي تمثل واقعها المزدهر، ويمثل الربيع وأزهار الخزامى البنفسجية ودلالتها المعنوية المعبرة عن جودة الحياة ورفاه المجتمع".

وختم الحميد قائلاً: "تضمين نقوش فن حياكة السدو على جانبي السجاد بهويته الجديدة، يأتي في سياق حرص السعودية على إبراز عناصرها الثقافية والاحتفاء بها وتقديمها للعالم بقوالب إبداعية معاصرة، وذلك باعتبار فن السدو من أشهر الحِرف الوطنية العريقة في السعودية".