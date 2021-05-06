السعودية | “المركزي” يُعلن رسميًا تحديث وثائق التأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أكد البنك المركزي السعودي أنه جرى تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد البنك المركزي -عبر تويتر- بأن التحديث يتضمن تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ضمن وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، لغرض السياحة أو الزيارة أو العمرة.

وأوضح أنه تهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصًا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن المميزات تشمل: توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.