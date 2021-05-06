شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

ودعا سموه إلى ضرورة تعاون الجهات كافة وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، مؤكداً سموه على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية، داعيا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.