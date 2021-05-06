شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | مصادر لـ"اليوم" : بيان بحريني لتوضيح آلية دخول المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الساعات القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد مرور 434 يوما .. الإشارات الخضراء تعاود عملها بمسارات الجوازات والجمارك

كشفت مصادر بحرينية لـ"اليوم" عن صدور بيان رسمي من الجهات ذات العلاقة خلال هذا اليوم ، لتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بعد قرار السعودية بفتح المنافذ الدولية ابتداء من 5 شوال القادم ، ويتضمن البيان عددا من الإجراءات الاحترازية التي يشترط توفرها وتطبيقها لدخول مملكة البحرين لضمان سلامة المسافرين وسلامة المقيمين .

في الوقت الذي عقدت الجهات المختصة على جسر الملك فهد بالجانبين السعودي والبحريني مؤخرا اجتماعات دورية للتنسيق حول إجراءات عودة السفر بين المملكتين وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات اللازمة التي تضمن سرعة إنهاء إجراءات المسافرين .

وتوقعت المصادر أن يشهد جسر الملك فهد حركة عبور كبيرة من المسافرين مع بداية فتح المنفذ ، مستدركة أن هذه الحركة لا تقارن بالازدحامات السابقة قبل قرار الإغلاق نظرا للاشتراطات التي سيتم تطبيقها على المسافرين ضمن الاجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا .

وتأتي هذه التطورات بعد مرور مايقارب 434 يوما على إغلاق منفذ جسر الملك فهد ، حيث ستعاود الإشارات الخضراء عملها بكافة مسارات إدارتي الجوازات والجمارك ، في ظل انتهاء الإدارات الخدمية من استعداداها لاستقبال المسافرين بين مملكتي السعودية والبحرين في خامس أيام عيد الفطر المبارك ، تواكبا مع قرار رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل ابتداء من 5 شوال القادم .

وعملت الجهات الخدمية من إدارتي الجوازات والجمارك بالمملكتين على إنهاء كافة الاستعدادت والتجهيزات لعودة حركة السفر على جسر الملك فهد ، حيث ستكون كافة المسارات بجاهزيتها لتخليص إجراءات المسافرين لتفادي حالات الازدحام وعدم تكدس المركبات بمنطقة الإجراءات والبالغ عددها 59 مسارًا منها 38 مسارًا بجهة القدوم للسعودية وعدد 21 مسارًا بالمغادرة.