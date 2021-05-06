تأييد سجن نرويجي من أصول إيرانية أدين بالتجسس والشروع في القتل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت محكمة عليا في الدنمارك، الخميس، نرويجيا من أصول إيرانية بتهمة التجسس والشروع في قتل معارض لطهران.

وأيدت المحكمة بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى درجة، في القضية، التي كشفت عن صراع مخابراتي يجري على الأراضي الدنمركية، ودفعت كوبنهاجن إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران عام 2018، بعد اعتقال الرجل النرويجي.

وقال مكتب المدعي العام الدنمركي على "تويتر": "أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانيا بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد".

وأضاف أنه من المقرر صدور الحكم في وقت لاحق اليوم.

واعتقل المتهم محمد داود زاده لولوي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحكمت عليه محكمة جزئية بالسجن 7 سنوات العام الماضي بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية ولتورطه في مؤامرة لقتل زعيم منظمة معارضة من عرب إيران، واستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.

وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت أن جهاز الاستخبارات الإيراني مشتبه به في محاولة هجوم على معارض أحوازي في الدنمارك.

وقال رئيس جهاز الأمن الدنماركي فين بورش أندرسن، إن الهجوم كان يستهدف زعيم الفرع الدنماركي لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأهواز (ASMLA)".

واستدعت النرويج، آنذاك، السفير الإيراني بشأن محاولة اغتيال شخصية معارضة من إيران في الدنمارك، التي تورط فيها نرويجي من أصل إيراني.