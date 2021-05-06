تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ضمن وثائق تأمين القادمين من الخارج

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن البنك المركزي السعودي تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

وأوضح البنك المركزي -عبر تويتر- أن التحديث يتضمن تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ضمن وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، لغرض السياحة أو الزيارة أو العمرة

وأضاف البنك المركزي السعودي أن إضافة هذه التغطية تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصًا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة

المزايا التأمينية

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن المميزات تشمل: توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

بوليصة تأمين تغطي مخاطر كورونا

وكانت وزارة الداخلية حددت في وقت سابق شروط سفر المواطنين للخارج بالتزامن مع رفع قرار تعليق السفر في 5 شوال المقبل حيث قالت إنه بالنسبة للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب عليهم أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.