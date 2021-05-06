الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

تحذير أمني عالي الخطورة من ثغرات في متصفح فايرفوكس

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من وجود ثغرات في متصفح فايرفوكس قد تُمكن المخترفين من تمرير برمجيات خبيثة.

وأصدر المركز اليوم تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح فايرفوكس مشيرًا إلى أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من استغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS).

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، لافتا إلى أن موزيلا فايرفوكس أصدر توضيحًا بهذه التحديثات عبر موقعه الإلكتروني.



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