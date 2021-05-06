الأرصاد : أمطار رعدية على عسير وجازان حتى الـ9 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات “الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وطريب، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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