تدشين حملة أخرِج زكاتك من بيتك بمحافظة البرك

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي -البرك

أطلق وكيل محافظة البرك بمنطقة عسير عبدالله ظافر الحقباني ، اليوم الخميس وبحضور مدير مكتب الضمان الاجتماعي الحسين محمد الصبيحي، حملة زكاة الفطر ” أخرِج زكاتك من بيتك ” بالمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الواجهة الرسمية

هذا وتعد هذه المنصة هي الواجهة الرسمية والمعتمدة للتبرعات وتشمل كثيراً من الخدمات من بينها زكاة الفطر وتسعى وزارة الموارد البشرية إلى تعزيز جانب التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتسهيل وشفافية إيصال التبرعات للمحتاج الفعلي.