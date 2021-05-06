شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نفّذت أمانة المدينة المنورة 1440 جولة فحص ميداني خلال شهر رمضان المبارك لرفع مستوى الإصحاح البيئي, ومتابعة تطبيق أعمال الفحص والتطهير البيئي في المدينة المنورة, شملت 48 جولة تفقدية في عدة مواقع مستهدفة.

وتضمنت أعمال الفحص والمتابعة التي نفّذتها الفرق الرقابية تطهير ومعالجة بؤر البعوض ومواقعها, شملت 104 بؤر إيجابية مستكشفة للبعوض الناقل لحمى الضنك, ومعالجة 84 ألف متراً طولياً من الأودية والمستنقعات, وتطهير 283 موقعاً.