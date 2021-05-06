عام / “البيئة” تنفذ حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك

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تبوك 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس، حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية والصيدليات البيطرية بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة، وأنها مسجلة لدى الوزارة.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للحملات الرقابية التي يقوم فيها الفرع للتأكد من سلامة المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، ومدى التزام تلك المحلات بالاشتراطات المطلوبة لبيع وتخزين وتداول تلك المواد.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي أن هذه الجولات والحملات التي تقوم به الوزارة تستهدف الحرص على جودة وأمان المنتجات الزراعية البيطرية، والتأكد من استيفاء تلك المحلات لشروط السلامة، وعدم وجود مبيدات أو أدوية منتهية الصلاحية وتخزينها بشكل سليم وآمن تفاديًا لأي تجاوزات.

وأكد الرويلي استمرار الحملات والجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة ومراكز البيع والتوزيع لتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته، مبينًا أن الفرع لن يتهاون في رصد أي مخالفة والرفع بها إلى الوزارة لإقرار العقوبات المنصوصة وفقًا للأنظمة واللوائح.

// انتهى //

13:55ت م

0071 Source spa.gov





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