لأول مرة.. شركةMSC ‎‏ العالمية تنطلق برحلاتها البحرية من ‏ميناء جدة

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ذكرت شركة خطوط الرحلات البحرية‎ “MSC Cruises”‎‏ ومقرها سويسرا، أنها تخطط لنقل إحدى سفنها‎ إلى مدينة جدة، لتسيير رحلات سياحية جديدة لاستكشاف البحر الأحمر، بالتعاون ‏مع شركة “كروز السعودية”‏.

وقالت الشركة يتضمن جدول الرحلة على “‎‎MSC Magnific” يمتد لـ7 أيام، مبينة وفقًا ‏لـ”سي إن إن” أن الرحلة تتضمن التوقف في ميناء العقبة والذهاب إلى مدينة ‏البتراء القديمة بالأردن، ثم زيارة ميناء سفاجا بمصر ‏لمشاهدة المواقع الأثرية في الأقصر، كما تشمل ‏التوقف في ميناءي ‏الوجه وينبع‎.‎

ومن جانبها أكدت شركة “كروز”، في بيان أنها حريصة ‏على جعل الاتفاقية، مع شركة ‎ “MSC Cruises”‎،‎ ‎شراكة ‏طويلة الأمد‎.‎

وقال العضو المنتدب للشركة، فواز فاروقي: “نتطلع إلى ‏استكشاف فرص زيادة عدد وحجم السفن العاملة على الطرق ‏السعودية في المستقبل”‎.‎

يُشار إلى أن مسار تشغيل الرحلات البحرية سيبدأ اعتبارًا من نوفمبر ‏‏2021 المقبل وحتى مارس 2022‏‎.‎

Source akhbaar24

