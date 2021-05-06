أسرة مواطن في الدمام تناشد بالبحث عنه بعدما اختفى في ظروف غامضة

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يواصل فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عمليات البحث والمساعدة في إيجاد مواطن فُقد منذ عدة أشهر بحي طيبة بالدمام.
وذكر الفريق أن المفقود يدعى “فهد القحطاني”، وهو متغيب منذ 9 أشهر، داعيًا من لديه معلومات عنه التواصل مع أسرة المفقود أو أعضاء الفريق على الرقم (0507911999).
ومن جهتها، ذكرت شقيقة المفقود، أن شقيقها فقد في ظروف غامضة قبل عدة أشهر، مضيفة أن والدتها تعيش في حالة من القلق والخوف منذ اختفاء نجلها.
وأكدت أن “القحطاني” لم يكن معه أموال أو هاتف أو سيارة عندما فُقد، مناشدة من لديه معلومات بشأنه بسرعة التواصل معهم على الرقم (0543308070).
Source almnatiq
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