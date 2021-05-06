السعودية الخضراء: تقليل استخدام المركبات الخاصة بالرياض لـ2.2 مليون رحلة يوميًا

أوضحت مبادرة السعودية الخضراء أن مشروع النقل العام في الرياض سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.4 مليون طن سنويا.

وذكرت المبادرة (عبر حسابها على تويتر)، أنه من المتوقع أن يسهم مشروع النقل العام في الرياض في تقليل عدد الرحلات باستخدام المركبات الخاصة بمقدار (2.2) مليون رحلة يوميًا؛ ما يعادل تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (1.4) مليون طن سنويًا.

أشارت مبادرة السعودية الخضراء إلى أن تقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة، يعد هدفًا أساسيًا لـ«مبادرة السعودية الخضراء»، موضحة أنه خلال السنوات السبعين الماضية، توسعت مدينة الرياض لتمتد إلى أكثر من 1000 كيلو متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 8.3 مليون نسمة بحلول العام 2030.

وأضافت مبادرة السعودية الخضراء أنه من خلال خطوط المترو والحافلات المتطورة، سيقلل مشروع النقل العام في الرياض من الحاجة إلى القيام برحلات باستخدام المركبات الخاصة بما يزيد عن (800) مليون رحلة سنويًا، مما يدعم توفير بيئة صحية أكثر استدامة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء زير الدفاع، في مارس الماضي، عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

اقرأ أيضا:

السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.. تعرف على المبادرتين وأهدافهما وموعد إطلاقهما

ولي العهد يعلن عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر