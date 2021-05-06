اللون البنفسجي.. سفير فرنسا بالرياض يتفاعل مع مبادرة السعودية: «برافو»

أوضح السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي،، أن اللون البنفسجي الذي اختارته المملكة لونًا رسميًا لسجاد استقبال الضيوف، هو لونه المفضل.

وقال السفير الفرنسي (عبر موقع تويتر): «برافو.. البنفسجي هو لوني المفضل!!.. سعيد جدًا باللون البنفسجي الذي اختارته الحكومة السعودية لسجاد مراسم استقبال ضيوفها».

وتابع السفير الفرنسي «من حقول الخزامى في بروفانس إلى زهور الصحراء السعودية في الربيع، أراضي فرنسا والمملكة العربية السعودية الرائعة مستعدّة دائمًا لاستقبال زائريها».

وكانت وزارة الثقافة أعلنت أمس الأربعاء، أنه بتعاون مشترك بينها وبين المراسم الملكية؛ جاءت مبادرة تغيير سجاد مراسم الاستقبال؛ حيث يعكس اللون البنفسجي الامتداد الطبيعي لأرض المملكة، مُعبّرًا عن كرمها وعطائها منذ الأزل.

ويتماهى السجاد البنفسجي مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعيًّا بلون بنفسجي، يعكس ترحيب أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، إضافة إلى تماهيه مع فن السدو.

اقرأ أيضا:

بالصور.. السعودية تختار «البنفسجي» لونًا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها