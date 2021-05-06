تأمين سفر المواطنين إلزامي للفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، عثمان بن يوسف القصبي، أن تأمين سفر المواطنين إلزامي على الفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات، حسب ما تعلنه هيئة الصحة العامة (وقاية).

وقال القصبي لقناة «الإخبارية» إن هذا التأمين يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة لتقليل مخاطر كورونا موضحًا أن إلزامية التأمين على المواطنين تأتي بعد اعتماد وثيقة السفر، مشيرًا إلى أن لقاحات كورونا لا تغطي حاليًا من هم أقل من 18 سنة.

وأوضح أن القرار يقلل من تداعيات المخاطر على غير المشمولين باللقاح، سواء التداعيات الطبية أو تداعيات الإيواء والمعيشة في حالة الحاجة إلى الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن الوعاء التأميني تم بالتحالف بين 12 شركة.

وأضاف أنه سيكون متاحًا بشكل اختياري لمن يريد من المواطنين الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من الفيروس؛ لكنه سيكون إلزاميًا لمن لم يشملهم اللقاح (الأقل من 18 سنة).

كان البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، أعلنا أمس الأربعاء، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مجلس الضمان الصحي، أن الهدف منه هو توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس (كوفيد 19 ) أثناء فترة السفر إلى الدول الأخرى.

وأشار إلى أن أبرز المنافع، هي: تغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، والتغطية التأمينية لعلاج الحالات المصابة أثناء الوجود خارج المملكة.

وأضاف أن مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر، ويتم من خلالها تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وكذلك الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

وأشار المجلس إلى أن الحد الأقصى لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.

تأمين سفر المواطنين إلزامي على الفئات العمرية الغير مشمولة باللقاحات حسب ما تعلنه هيئة الصحة العامة (وقاية)



pic.twitter.com/4cpTJtwDxR — المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني (@spokesman_CCHI) May 6, 2021

اقرأ أيضا:

اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين إلى الخارج.. ما مميزاته وأين يطرح؟