وزارة الصحة: 10 ملايين جرعة تطعيم بلقاحات كورونا عبر 587 مركزًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزًا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها.

وأوضحت وزارة الصحة، أن تطبيق «صحتي»، أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح، وحثت الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق (صحتي)، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت وزارة الصحة، التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجانًا إسهامًا منها في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

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