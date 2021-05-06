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لمراقبة أسعار السلع.. الجولات الرقابية تتجاوز الـ 2460 بمنطقة الجوف

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الثلاثة أسابيع الماضية

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية جولات رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية؛ للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومستلزمات الأسر للعيد ومراقبة أسعارها تجاوزت 2460 جولة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أنَّ الفرق الميدانية قامت بالجولات للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والعيد والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس والحرص على تطبيقها كاملة.

وبيَّن أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها، مؤكدًا استمرار هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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