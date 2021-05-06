السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1724 إصابة جديدة بكورونا



‌‎أبوظبي 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1724 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 530.944 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1604 حالة وفاة، مشيرةً إلى شفاء 1682 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 511.340 حالة.

// انتهى //

13:35ت م

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‌‎أبوظبي 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 530.944 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1604 حالة وفاة، مشيرةً إلى شفاء 1682 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 511.340 حالة.// انتهى //13:35ت م0067

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