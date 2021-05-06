السعودية اليوم / إطلاق سراح 29 طالبًا مختطفًا بنيجيريا



أبوجا 24 رمضان 1442 هـ الموافق 6 مايو 2021 م واس

أعلن مفوض الأمن الداخلي بمحافظة كادونا النيجيرية، سامويل أروان، عن إطلاق سراح 29 طالبا كانوا محتجزين ضمن مجموعة مكونة من 39 طالبًا تم اختطافهم في 11 من شهر مارس الماضي من كليتهم شمال غرب البلاد.

وقال أروان في بيان، إن قيادة شرطة المحافظة أبلغت حكومة الولاية بالإفراج عن الطلاب المتبقين الذين اختطفوا، ولم يشر إلى أية تفاصيل عن ظروف الإفراج عن الطلاب أو عن حالتهم الصحية.

وكانت قوات الأمن النيجيرية قد عثرت على مجموعة أولى منهم مكونة من عشرة طلاب في الأسابيع التي أعقبت الهجوم.

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13:06ت م

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