السعودية اليوم / تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 79 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 776 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 283 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في سلطنة عمان 199344 حالة والمتعافين 181696 والوفيات 2083.

// انتهى //

13:02ت م

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مسقط 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة وتعافي 1194 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 79 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 776 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 283 حالة.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في سلطنة عمان 199344 حالة والمتعافين 181696 والوفيات 2083.// انتهى //13:02ت م0063

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