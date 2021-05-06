السعودية اليوم / مقتل ثلاثة جنود وعنصرين إرهابيين خلال عملية أمنية شمال غرب باكستان



إسلام آباد 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من أفراده مقابل مقتل اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمنية في بلدة "دوسالي" بوزيرستان وتعرضت لإطلاق النار على يد عناصر إرهابية كانت مختبئة هناك ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وجنديين اثنين.

وأضاف أن اثنين من الإرهابيين الذين شنوا الهجوم قد قتلوا أيضا خلال تبادل إطلاق النار مع الفرقة العسكرية.

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12:57ت م

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