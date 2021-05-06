السعودية اليوم / اليابان تسجل 3468 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 49 حالة وفاة بالإضافة إلى 3468 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 10551 وفاة و618487 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

12:56ت م

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طوكيو 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 49 حالة وفاة بالإضافة إلى 3468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 10551 وفاة و618487 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //12:56ت م0060

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