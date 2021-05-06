السعودية اليوم / باكستان تسجل 4198 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 108 حالة وفاة جديدة، و4198 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 845833 إصابات، منها 84172 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18537 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 743124 حالة.

// انتهى //

12:51ت م

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إسلام آباد 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 108 حالة وفاة جديدة، و4198 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 845833 إصابات، منها 84172 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18537 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 743124 حالة.// انتهى //12:51ت م0058

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