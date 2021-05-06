السعودية تواصل تطعيم وتحصين مواطنيها والمقيمين على أرضها بلقاحات كورونا

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

تواصل المملكة العربية السعودية تطعيم وتحصين مواطنيها والمقيمين على أرضها بلقاحات فيروس كورونا المستجد.



واقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المقدمة في السعودية، من عشرة ملايين جرعة.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المقدمة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح، حتى الأربعاء، بلغ 9,867,968 جرعة

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.

ولفتت إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان، وتُحقق الفاعلية والمأمونية العالية.

وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى "الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء أكانت طبية أم قماشية أم غطاءً محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق".

وجددت التوصية لكل من "لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها (الصحة) لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)".