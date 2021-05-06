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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”..،،،


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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