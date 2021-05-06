السدحان حول الصاروخ الصيني : سارقين الفكرة من طاش ما طاش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حاول الفنان عبدالله السدحان الربط بين فكرة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة وصاروخ مسلسل طاش ما طاش الذي كان يحمل اسمه 005 TASH والذي فشل في الوصول إلى المريخ.

ونشر السدحان مقطع فيديو من المسلسل وعلق عليه بالقول :” اعتقد الصينين سارقين الفكرة من صاروخ طاش ما طاش”.

تتبع الصاروخ الصيني

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت في بيان لها يوم أمس أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه.

ومن المتوقع أن يدخل صاروخ Long March 5B الصيني الغلاف الجوي للأرض في وقت حول يوم 8 مايو، لكن لا زال من غير الممكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض إلا في غضون ساعات من عودته.

يذكر أن الصاروخ الصيني يتم جولة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، أي أنه سيظهر في موقع جديد تماما في كل دقيقة يحاول الشخص تتبعه فيها.

طاش ما طاش

والمعروف أن طاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي، بدأ إنتاجه عام 1992، وعرض في 22 فبراير 1993 الموافق رمضان سنة 1413 هـ.

بدأت فكرة المسلسل من خلال الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، والمخرج عامر الحمود لكن بعد أول موسمين انفصل الثلاثي ليكون الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي بالتعاون مع المخرج عبد الخالق الغانم.

واستمر العمل يعرض على القناة السعودية الأولى من الجزء الأول إلى الجزء الثالث عشر عام 2005 ثم انتقل بشكل نهائي إلى MBC منذ عام 2006 في الجزء الرابع عشر إلى الجزء الثامن عشر والأخير في عام 2011.



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