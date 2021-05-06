الاتحاد الأوروبي يؤيد الاقتراح التاريخي من الولايات المتحدة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة الاقتراح الأميركي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

فيما رحب التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) أيضًا بتأييد الرئيس الأميركي للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لـ كوفيد-19.

معالجة الأزمة بطريقة فعالة وعملية

وتابعت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة أي اقتراح من شأنه معالجة الأزمة بطريقة فعالة وعملية، مضيفة: نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن أن يحقق الاقتراح الأميركي هذا الهدف، داعية جميع الدول المنتجة للقاحات إلى السماح بتصديرها، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

قرار أميركي تاريخي

وتأتي تلك التصريحات استنادًا إلى إعلان الولايات المتحدة أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي، يأتي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير من الجرعات.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية، كاثرين تاي، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19، مضيفة: هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية للجائحة تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية.

ومن جهته، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، بالإعلان الأميركي ووصفه بـ قرار تاريخي.



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