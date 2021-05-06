السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 21953 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 250 حالة وفاة بالإضافة إلى 21953 إصابة جديدة بفيروس

وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات (كورونا) في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 84126 وفاة و3473503 إصابات بالفيروس التاجي.

// انتهى //

12:42ت م

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برلين 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 250 حالة وفاة بالإضافة إلى 21953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات (كورونا) في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 84126 وفاة و3473503 إصابات بالفيروس التاجي.// انتهى //12:42ت م0053

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