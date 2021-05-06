

موسكو 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت روسيا اليوم 7639 إصابة جديدة بفيروس

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 351 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 112246.

// انتهى //

12:02ت م

0050



موسكو 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت روسيا اليوم 7639 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع مجمل الإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و855128 حالة.وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 351 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 112246.// انتهى //12:02ت م0050

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 7639 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.